Son horas de altísima exposición mediática para Luciano Castro, y de pronto salió María Eugenia Ritó a recordar una anécdota que no deja para nada bien parado al novio de Griselda Siciliani: “Fue muy desubicado”.

Entonces, la vedette contó: “Yo estaba grabando una tira de Sebastián Ortega. Participé habrán en unos 10 o 15 bolos. Y él estaba ahí, fijo”.

Luego precisó que fue en Los Roldán (2004-2005), ya que era la ficción en la que estaba Florencia de la Ve, y detalló: “Yo estaba en el camarín, que me estaba cambiando, y de repente entró como un avión, me abrió la puerta y me dijo ‘dame un beso’”.

En ese punto se volvió a escandalizar en su charla con El Ejercito de LAM, por Bondi: “‘¿Dame un beso? ¿Qué? ¡Ridículo! ¡cachivache! ¡Pero tómate la de acá! O sea, porque te creés que sos Castro, todo…'”.

“A ver, digamos, está fuerte, es lindo, me gusta, es divino. Pero esta cosa de ‘vení, vení, te voy a prepotear. Vení, dame un beso. ¿Qué? ¡Pará, tomátela y huí ya de acá. Y no te pases por el lado mío’”.

QUÉ DIJO MARÍA EUGENIA RITÓ DE LUCIANO CASTRO

“Esta cosa del machirulo, ¿sabés? ¿¡Quién sos!? No, todo bien. Sí, es Castro, pero no”, expresó.

Ahí sumó: “Había otra chica que compartía en ese camarín, que éramos las personas invitadas. Las dos actrices que entraban para los bolos de ese momento. Ella en ese momento no estaba, y Luciano me abrió la puerta, muy mal educado”.

“No me gustó esa actitud. Porque de última, me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar, me chamuyás. Mentime que me gusta, ¿no? Pero, se metió muy cerca de la boca, casi al labio. Lo sentí medio agresión, dame un beso”, continuó con bronca.

“No lo habrá hecho agresivamente. Yo estoy diciendo que me dijo, ‘¡vení, dame un beso!’”, cerró María Eugenia Ritó sobre Luciano Castro.

