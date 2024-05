La profunda angustia de Florencia Vigna ante la explosión mediática del noviazgo de Luciano Castro y Griselda SIciliani tendría un trasfondo desconocido, y que salió a la luz en Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Lo que me cuentan desde el entorno de Flor es que hasta hace tres semanas Luciano le decía que la amaba y que era la mujer de su vida”, contó Pochi de Gossipeame.

Dato fuerte, ya que Castro aseguró que se había reencontrado con Griselda en el cumpleaños de Carla Peterson, que fue a comienzos abril.

De hecho, Facundo Ventura agregó: “Durante esas últimas tres semanas en las que Luciano Castro le decía a Flor Vigna que la amaba, que tenían un montón de proyectos juntos, ya se estaría mensajeando con Griselda Siciliani”.

“Ellos salieron en el 2007, fueron pareja. Lo que pasa es que nadie lo supo en ese momento. O sea, ella no era tan conocida, entonces no tuvo tanto impacto ese romance”, completó Pochi.

La primera reacción de Luciano Castro cuando Flor Vigna le pidió separarse / Foto Instagram

LAS PROMESAS QUE LUCIANO CASTRO LE HABRÍA HECHO A FLOR VIGNA

“Ellos han convivido juntos. Estaban con ganas de un proyecto de familia”, enfatizó.

“Entonces, que de repente a vos te diga que sos la que te ama y a las dos semanas está diciendo que está en una relación con Griselda Siciliani…”, continuó.

Luego, retomó a la cuestión de los chats del escándalo: “Florencia Vigna no es que sabía que él estaba siendo infiel. No, no lo sabía. Ella no sabía porque él, en cada situación que podía llegar a surgir, decía que no”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

“La certeza Florencia Vigna la tiene hoy que sale Luciano Castro a confirmar públicamente con Griselda Siciliani que sí, que están en algo juntos. Imagínate que ella hasta hace tres semanas le estaba diciendo él que la amaba”, cerró Pochi de Gossipeame.

