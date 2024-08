Vestida de gala para anunciar a todos los nominados al Martín Fierro de la televisión 2024, Vero Lozano interrumpió a Luis Ventura, presidente de Aptra, y expresó su enojo en vivo ante la incorrecta corrección que recibió al aire de parte de un productor.

“Vamos a anunciar la terna panelistas”, dijo Ventura, al mismo tiempo que la conductora de Cortá por Lozano reparaba en lo que le estaban marcando detrás de cámara y por la cucaracha.

Cumpliendo con la indicación marcada, Vero expresó: “Esperá, Luis, que me piden la placa, que no la pedí. Es de la que dijimos recién de Viajes y turismo, para que le hagan captura de pantalla. La va a leer Manu”.

EL ENOJO DE VERO LOZANO EN VIVO

Con el humor que la caracteriza, pero con visible fastidio, Vero Lozano dejó el atril desde el que estaba leyendo las ternas de los Martín Fierro y caminó con contundencia al centro para expresar su irritación directo a cámara.

“Ah, ves, Capocha, lo que sos. Te voy a matar. Si yo te digo que la placa no va y vos me decís ‘la placa va’... La próxima, ¿vas a poner placa? ¿Sí o no? Decímelo antes. ‘No’. Ok”, dijo la conductora, escudada en el humor.

Y concluyó: “Ay, chicos, me distraigo un rato y pasa esto. Ya está”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.