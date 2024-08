Sebastián Nebot, el marido de Lizy Tagliani, habló con A la Barbarossa del momento que están viviendo luego de que fueran llamados por el juzgado de adopción y contó por qué le pusieron Tati a su hijo.

“¿Cómo eligieron el nombre?”, le preguntó Georgina Barbarossa y él explicó: “Al nombre lo teníamos porque a mí cuando era chico me decían Tati, así que decidimos llamarlo así, con el sobrenombre que yo usaba cuando era chico”.

“Todo fue mutuo entre él y nosotros, vinculamos muy bien, fue rápido. Desde el primer momento lo vimos a él, el juzgado busca una familia que se adecúe al nene, cuando quedamos nosotros se produjo la vinculación”, agregó Sebastián.

SEBASTIÁN NEBOT RELATÓ CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE RECIBIÓ EL LLAMADO DEL JUZGADO DE ADOPCIÓN

Sebastián Nebot relató en diálogo con el programa de Telefé cómo fue el momento en que recibió el llamado del juzgado de adopción: “Me sonó a mí y generalmente yo no respondo llamados de números privados”.

“Justo, por esas casualidades, estaba trabajando y me suena el teléfono y me avisaron que quedamos seleccionados y que había una posibilidad, no sabes qué preguntar. Estaba muy emocionado, quería cortar para avisarle a mi esposa”, reveló.

