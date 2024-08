Buena onda, Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, charló con Intrusos (América) y reveló que con su hermano, Felipe, están en tratativas para protagonizar una serie en la que contarán parte de sus vidas.

Esto se dio después de aclarar que no es seguro que la serie de su papá tenga una segunda parte. Al menos, hasta que ellos no den el “ok”. “Hablaron con nosotros, pero está en veremos. Por ahora no, no se sabe”, comentó.

Martita quiere que se haga una serie sobre su vida.

Sin embargo, con Felipe están más cerca de aceptar protagonizar su propia historia para una plataforma. “Sí, puede ser. Igual, se tiene que hablar”, sentenció.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SERIE DE MARTITA Y FELIPE FORT?

Martita Fort contará de qué iría su serie con Felipe si en algún momento firmaran contrato.

“Imaginate el quilombo que tuve yo... En mi primaria no entendían nada, decían ‘estos no quieren decir que son adoptados’ o no sé”, cerró, sobre la subrogación de vientre gracias a la que nacieron, la primera en Latinoamérica.