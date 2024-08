A pocos días de que Morena Rial denunciara a su pareja, con quien espera un hijo, por violencia de género, se supo que su ex y padre de su primogénito, Facundo Ambrosioni, se comprometió con su novia.

Camila, la pareja actual de Facundo, posteó en Instagram una foto muy linda luciendo su anillo de compromiso, regalo que esperaba de su novio desde hace tiempo. “Sea como sea, el amor llega”, expresó.

Cami con su anillo de compromiso.

En este contexto, la joven le dedicó todo su amor a su pareja. “No me equivoqué cuando te elegí como mi compañero y el amor de mi vida. La sorpresa que me emocionó, que me lleno el alma... Te amo para siempre”, le escribió.

FACUNDO AMBROSIONI LE EXPRESÓ SU AMOR A CAMILA

Emocionado por la foto de su novia luciendo el anillo de compromiso, Facundo Ambrosioni le gritó al mundo cuánto la ama.

“Te amo hermosa mía, te mereces todo”, sentenció, muy dulce.