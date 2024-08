Hace algunas semanas, Andrés Nara fue detenido por la policía en medio de una fuertísima discusión con su esposa Alicia Barbasola, pero poco y nada se supo sobre lo que hicieron sus hijas Wanda y Zaira.

En A la tarde, Alicia Barbasola contó con detalles cómo fue la discusión que terminó con la pareja en la comisaría, él detenido y ella declarando infructuosamente para obtener su libertad que él pudo recuperar recién al cuarto día.

La conductora reveló una anécdota con su hermana. Imagen subida a Instagram por @wanda_nara (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @wanda_nara (INSTAGRAM)

A la hora de explicar cómo se inició la discusión, Barbasola resaltó que “él es de gritar, imperativo. Yo soy sarcástica, tal vez las dos cosas están bien o están mal, pero esa es la cosa en cuestión”; tras lo cual se refirió a la restricción que impera sobre su marido.

Leé más:

Por qué Lucas Bertero estalló en vivo contra Andrés Nara y Alicia Barbasola

QUÉ HICIERON WANDA Y ZAIRA NARA TRAS ENTERARSE DE LA DETENCIÓN DE SU PADRE, ACUSADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

“Directamente no vamos a poder vernos. La realidad es que obviamente lo quiero por todo lo que vivimos, sé la clase de persona que es. Esto fue totalmente desafortunado y no tiene que volver a pasar, él lo sabe. Decirte qué va a pasar a futuro no lo sé. Yo estoy enamorada de él y yo sé que él también. Pero sé que tenemos que sanar”, señaló.

Zaira estaría esperando un varón y Wanda sería la madrina.

Finalmente, Alicia reveló que Wanda y Zaira se comunicaron con ella inmediatamente. “Es real que hablaron con él, de hecho con Zaira nos comunicamos a través de mi teléfono. Yo pedí permiso al comisario, y a través de mi teléfono pudo hablar con Zaira”, explicó.

“Zaira acercó a un abogado al lugar, que vino en ese momento para ver cómo estaba todo. Estuvieron presentes, eso es real”, cerró Alicia Barbasola, revelando así que las hijas de Andrés Nara se preocuparon por obtener la libertad de su padre.

Leé más:

La preocupación de Estefi Berardi por la actitud de Alicia Barbasola, tras ser agredida por Andrés Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.