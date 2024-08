Agosto comenzó con quitas de subsidios y fuerte suba de precios. En ese marco, Georgina Barbarossa salió a la calle para entrevistar a pequeños comerciantes y se encontró con Dragoncito, un hombre en situación de calle, que vende sándwiches en la estación de Villa Crespo, para poder sobrevivir.

“Vivía a acá, porque se nos quemó el rancho. No nos quedó nada. Esto fue en agosto. Estuve internado meses, me quemé todo. Me salvé de casualidad”, le dijo el señor, contando que un gran incendio devoró su casa y se quedó sin hogar.

Angustiado, Dragoncito continuó contándole su dramática historia a Georgina: “Vivo solo. Estoy buscando a dónde ir, porque no tengo nada. Tengo que andar buscando iglesias para bañarme”.

Conmovida con el dolor y las lágrimas del señor, la conductora le preguntó en vivo: “¿Cómo podemos hacer para ayudarte? Vos estás siempre acá, en Villa Crespo”.

“Lo que más necesito es dónde vivir. Duermo en la casa que se incendió. Arreglé el techo con chapa para no mojarme… El otro día me fui a bañar a un refugio y me robaron la mochila”, comentó Dragoncito, desconsolado.

AYUDÁ A DRAGONCITO, UN HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE

Sensibilizada con la situación de Dragoncito, Georgina Barbarossa les pidió a los televidentes que le acerquen abrigo, calzado, alimentos y cualquier tipo de ayuda al hombre en cuestión.

A Dragoncito se lo puede encontrar en la estación de Villa Crespo desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde, franja horaria en la que ubica su puesto de sándwiches en la vereda para ganarse el pan de cada día.