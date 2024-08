Daniela, la ex de Roberto Castillo, estuvo en Socios del Espectáculo el último jueves, día en que se enteró de la medida cautelar que el abogado penalista le puso, y le hizo un expreso pedido.

“Mi idea es que todo se solucione mañana, no de acá a un año, quiero que le pase lo que le corresponde a las nenas y que las venga a ver, eso”, dijo la arquitecta en el programa matutino de eltrece.

Por su parte, Mariana Brey informó: “Me dicen que de parte de Roberto abrieron una cuenta en la que depositaron un dinero como alimentos provisorios, según me explicaba el abogado”.

“Y que vos estarías reclamando 8 millones de pesos. También me informaron que sí tenes acceso a esa cuenta”, le comentó la panelista y Daniela contestó: “No estoy informada, no sé”.

ROBERTO CASTILLO LE PUSO UNA MEDIDA CAUTELAR A SU EX DANIELA PARA QUE NO HABLE

Roberto Castillo le puso una medida cautelar a su ex, Daniela, y en Socios del Espectáculo dieron a conocer los detalles: “Él presentó una demanda en el juzgado Civil 23 contra ella”.

Acto seguido, Rodrigo Lussich leyó: “Se ordena a la demandada abstenerse de ventilar información confidencial así como divulgar en medios o redes sociales cualquier dato o imágenes vinculada con la vida privada del actor (castillo) y de sus hijas”.

