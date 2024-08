A poco de que María Becerra anunciara su decisión de alejarse de las redes sociales debido a las fuertes críticas que recibe de los usuarios, Augusto “Tartu” Tartúfoli habló del tema y disparó sin filtro contra la cantante.

“La nena de Argentina, 24 años tiene. Mi mamá a los 23 tenía dos pibes. Se ha infantilizado todo tanto. A ver, ojo, ella obviamente tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, cierra las redes porque no aguanta lo que hay del otro lado”, comenzó diciendo Tartu en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Es una mentira que cierra las redes, cierra Twitter específicamente porque Instagram lo deja abierto, que es una red que monetiza mejor y te sirve a los efectos de crear marca, es mucho mejor que Twitter que es una cloaca inmunda. La entiendo en ese aspecto, lo que nunca voy a entender es cómo eso te puede penetrar bajo la piel”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “Hablar de salud mental porque hay cuatro pelot… que te contestan algo malo en Twitter. O sea, dale. Ni necesitás bloquearlo. También depende mucho de cómo te han criado, a mí me criaron como un aristócrata, en este aspecto. El vanidoso necesita validar la opinión con un tercero con el like de un tercero, con el apoyo, que te digan ‘qué bien que está’, ‘qué lindo’. Necesita que hablen bien. El vanidoso necesita que le hablen bien”.

En cuanto a su experiencia personal, detalló: “Pocas personas deben tener más hate (odio) que yo en redes, y ahí estamos. A veces interactúo inclusive y respondo, vamos, venimos, y no pasa nada. Es gente que están del otro lado de la computadora escribiendo o de un celular. A mí me cuesta entender que eso te cambie la vida, de verdad”.

Por último, ante la pregunta del cronista sobre si se refiere a que María es “vanidosa”, el entrevistado cerró, picante: “Sí, claro, necesita la aprobación del otro. Vos fijate que ella dice ‘no puede ser que digan cosas malas de mí’. ¿Cómo no puede ser? Vos generás un hecho artístico y, al generar un hecho artístico, estás expuesto a la crítica. Creo que es una característica del artista local. No aguantan la crítica a su labor”.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN QUE TOMÓ MARÍA BECERRA RESPECTO A SUS REDES SOCIALES POR EL BULLYING

María Becerra disfruta de un presente pleno a nivel profesional, pero que oculta un lado realmente espinoso para ella, al punto de que le ha ocasionado problemas de salud mental por lo cual decidió alejarse de sus redes sociales.

“Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande”, escribió la cantante en un tremendo posteo en X (antes Twitter).

María Becerra dio a conocer la drástica decisión que tomó para cuidar su salud. (Foto: Twitter / mariabecerra22)

“Me voy de esta red social”, señaló en referencia al sitio donde posteó: “He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, señaló.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es Ml GUSTO para vestir”, agregó María, entre otras fuertes líneas.