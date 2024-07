Este martes, Luciano Cáceres visitó La noche perfecta donde repartió anécdotas sobre sus décadas arriba de los escenarios, y tras revelar que fue concebido como fruto de una relación prohibida, su relato fue derivando en una trágica revelación.

En primer lugar, Luciano reveló cómo se enteró a los 16 años de que fue concebido en un escenario gracias a una prima indiscreta que se encontró en un cumpleaños, y eso lo motivó a ir en busca de la verdad con su madre.

Luciano Cáceres. Foto: AFP.

“Fui a encarar a mi vieja y le digo ‘¿Mamá, es verdad que vos con papá en el escenario…?’. Me dijo que sí. ‘¿Pero es verdad que vos estabas casada con otro tipo y papá también y fue de trampa?’ Como todo me decía que sí, le digo ‘¿Por qué nunca me lo contaste?’. ‘Porque nunca me lo preguntaste’”, relató el actor.

Leé más:

Quién es Belén Riva Roy, la novia de Luciano Cáceres: de cronista de LAM a las clases de yoga

POR QUÉ LUCIANO CÁCERES NUNCA CONOCIÓ A SU HERMANA VENEZOLANA

Luciano contó que ahí mismo descubrió que muchas personas tienen su historia detrás, y sobre todo sus seis hermanos, aunque nunca pudo prepararse para una revelación que le llegaría en el lecho de muerte de su padre.

“Tengo una hermana que no conozco, que me enteré antes de que muera mi viejo, en Venezuela. Mi viejo estuvo exiliado cuatro años allá y antes de morir me lo contó, porque yo me iba a ir a laburar allá en un festival”, recordó Luciano.

Luciano Cáceres

“‘Te tengo que contar algo: cuando estuve exiliado, me enteré…'. Le pregunté si nunca se hizo cargo ella y me dijo ‘Ella no sabe que yo existo’. Así que hay una Cáceres también en otro lado”, dijo Luciano, mientras Sebastián Wainraich le aconsejaba hacer una obra sobre su familia.

Leé más:

Luciano Cáceres reveló el diálogo abierto que tiene con su hija de 9 años sobre la sexualidad y el amor

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.