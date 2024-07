Luego de responder las consultas que le hicieron llegar sus seguidores, Agustina Cherri sorprendió al dar a conocer los motivos por los que dejó de ser vegetariana tras más de una década y media.

“¡Hola, linda! ¿Nos contás un poco de tu alimentación? Se te ve radiante y saludable, sobre todo”, fue el comentario que la actriz no pasó por alto. Fue entonces que Agustina se sinceró, tal como se pudo ver en el posteo que compartió en Instagram Stories: “Fui vegetariana durante 16 años”, comenzó diciendo.

“Desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne)”, agregó, sincera. Y cerró: “Y le di lugar a mi necesidad. Hoy como muy balanceado y de todo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@agustinacherriok) Por: Fabiana Lopez

AGUSTINA CHERRI REVELÓ QUE VISITÓ HOGARES DE NIÑOS CUANDO ACTUABA EN CHIQUITITAS

Si bien se ganó el corazón de sus fanáticos con todos los personajes que encarnó en ficción, sin dudas Milagros (el famoso rol que interpretó en la tira juvenil, Chiquititas) fue uno de los más importantes de su carrera. Y consciente del furor que generó, Agustina Cherri reveló el gesto solidario que tuvo en su niñez cuando le ponía el cuerpo a una huérfana que vivía en un hogar con otras chicas.

Invitada a Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez, la actriz se confesó en vivo: “Lo que pasa con Mili es que yo nunca vi una cosa igual. El fanatismo de los niños es mejor que el de cualquier persona porque no tienen mucho filtro. El niño es niño, te ve y te ama. Entonces, lo que a mí me pasaba era ver esas reacciones, lo que generaba mi personaje y me sentía una superheroína total. Empecé la tira cuando tenía 11 y terminé a los 14 años”, comenzó diciendo en el programa de eltrece.

A la izquierda, Agustina Cherri como "Mili" en Chiquititas. A la derecha, en su papel de Violeta, en Verano del 98. (Foto: archivo).

Además, la entrevistada dio detalles del sentimiento que despertó en aquellos menores que no se perdían ningún capítulo de la serie que creó Cris Morena: “Los chicos me veían y lloraban, me abrazaban. ¡Era como una locura!”.

“Cuando tenía tiempo libre, visitaba hogares por lo que significaba mi figura para los niños que estaban ahí”.

Continuando con su relato, Cherri dio a conocer un lindo gesto que tuvo por aquellos años: “En esa época, cuando tenía tiempo libre, visitaba hogares por lo que significaba mi figura para los niños que estaban ahí. A ver, yo era chica y no tenía posibilidad de poder hablar ni hacer ninguna bajada, pero iba y cantaba las canciones con ellos”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “En algún punto, nos sentíamos identificados, teníamos como una misma historia, pero nos reíamos y bailábamos, y era un momento increíble”.