El Polaco reaccionó contundente al fuerte enojo de su pareja, Barby Silenzi, en redes. La bailarina lo había acusado de no hacerse cargo de su hija en común, Abril, como corresponde.

“El padre de mi hija la iba a llevar a ver a PANAM, pero se ve que mucho no le importa compartir algo con ella en sus vacaciones de invierno. No importa, Abril me tiene a mí, ya que el padre se cree adolescente y prefiere boludear antes que estar con su familia”, había escrito en Instagram, muy enojada.

Barby le hizo un fuerte reclamo al Polaco.

Acto seguido, él hizo eco de una foto que Alma, su hija con su ex, Valeria Aquino, compartió a través de sus stories de Instagram, junto a la que le dedicó un dulce mensaje tras el fuerte reclamo de Barby a su papá.

LA FOTO DEL POLACO CON ALMA TRAS EL ENOJO DE BARBY SILENZI

Alma compartió a través de sus stories de Instagram una foto haciendo “fiaca” con El Polaco.

“Peli con papá, te amo”, le dedicó la nena a su papá, quien hizo eco de su dulce mensaje en redes.