Últimamente, los famosos nos revelan una realidad que todos conocemos y se hace cada vez más evidente: la sangre no te obliga a mantener lazos, y cortar relaciones, aunque sean familiares, está bien.

Tomemos el caso de los Dybala. Gustavo, el hermano mayor de Paulo, se ausentó de la boda del año. ¿Por qué? Un lío de contratos y desencuentros que tensionó tanto la relación que Gustavo ni apareció para ver a Paulo casarse con Oriana Sabatini.

Y hablando de Oriana, la familia Sabatini también tiene sus dramas. Gabriela Sabatini, ícono del tenis, no fue a la boda. Un conflicto viejo con su hermano Ova que aún sangra y afectó el gran día de su sobrina.

Gabriela Sabatini no fue a la boda de su sobrina Oriana con Paulo Dybala y estalló el escándalo. / Fuente: Instagram

Es un recordatorio de que los lazos familiares no siempre son un cuento de hadas.

Los Nara no se quedan atrás. Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, no tiene la mejor relación con sus hijas. Si bien intentaron varios acercamientos siempre terminaron en la nada.

Hace pocos días Andrés terminó preso por una acusación de violencia de género y sus hijas no aparecieron.

Andrés Nara fue detenido por un episodio con Alicia Barbasola.

Jorge Rial y su hija Morena están en un tira y afloje constante. Morena no duda en ventilar los trapos sucios familiares en las redes, generando un torbellino mediático que no parece tener fin.

Jorge, por su parte, se declara víctima de extorsiones y mantiene su imagen de padre abnegado, pero la relación sigue en tensión.

Jorge habló de Morena Rial con Socios del Espectáculo.

Nicole Neumann también tiene su parte de drama. En una entrevista reciente, confesó los problemas financieros con su madre, Claudia Neumann. Desde pequeña, Nicole generaba ingresos en el modelaje, pero al llegar a la mayoría de edad, descubrió que los números no cuadraban.

Esto, sumado a las diferencias en la crianza de sus hijas, ha generado fricciones continuas en la familia.

Otras épocas: Nicole Neumann con su madre.

Alex Caniggia no se queda atrás. En una entrevista con Fer Dente, dejó claro que con su madre, Mariana Nannis, no tiene relación alguna desde hace dos años.

La familia Caniggia demuestra que no todo es color de rosa, y que las relaciones familiares pueden ser tan complejas como en cualquier otra familia.

Alex Caniggia habló sobre el vínculo que tiene Mariana Nannis. (Captura: América)

Los Süller son otro ejemplo clásico. Guido y Silvia Süller no se soportan y no dudan en lanzarse acusaciones en público. Desde que sus padres fallecieron, la relación se deterioró hasta el punto de no querer saber nada el uno del otro.

Estos casos nos hacen cuestionar la idea de que la familia es incondicional. Las relaciones sanas no dependen de la sangre, sino del respeto y el cariño genuino.

Guido Süller y Silvia Süller. (Foto: @Diosa_Sil)

Y en tiempos donde la transparencia manda, ya nadie se banca nada. Es mejor soltar lo que no va, que seguir forzando vínculos que solo traen más drama.

En definitiva, lo que estos famosos nos enseñan es que está bien cortar lazos que no aportan. La familia idealizada es un mito que muchos han dejado atrás.

Al final del día, lo que cuenta es estar cerca de quienes nos hacen bien, aunque no compartan nuestro apellido.