A dos semanas y media de la final de Gran Hermano 2023, Darío Martínez Corti pasó por el programa de streaming 1.21+ y sorprendió con su letal crítica a Catalina Gorostidi, a quien definió como una persona “brava e intensa”.

“¿Con quién no volverías a convivir?”, le preguntaron al platense. Sin dudar y con dureza, Darío respondió: “No volvería a convivir con Cata. Es intensa”.

“Muchos me dirían que no (convivirían) con Furia, pero yo con Furia tengo la libertad que no tienen otros jugadores. Le puedo decir cualquier cosa y no me va a reaccionar como a ellos”, continuó Martínez Corti, comparando a Gorostidi con Juliana Scaglione, una de las jugadoras más explosivas de GH 2023.

Acto seguido, Darío explicó por qué no volvería a estar bajo un mismo techo que la doctora: “Cata es brava y tiene esa cosa... (es mala). Te tira golpe bajo”.

CATALINA GOROSTIDI LE RESPONDIÓ CON TODO A DARÍO MARTÍNEZ CORTI

Siempre picante y contestataria, Catalina se hizo eco de las llamativas declaraciones de Darío y le respondió con una historia en Instagram: “Mirá vos, Darío. Al final no me equivoqué con que eras mala leche. ¿Mala?”.

No conforme con lo dicho, Gorostidi fue al video que subió el medio 1.21+ y le dejó otro comentario: “¡Mirá vos, Darío! Demasiado buena fui, parece”.

En la misma línea, Joel Ojeda salió en defensa de su novia y escribió en dicha red social: “Otra careta caída. Igual, ya habías mostrado la hilacha con Vir (Demo)”.

