Rodrigo De Paul confesó en su visita al programa Soñé que Volaba del canal de streaming Olga que se hizo la depilación definitiva, pero que en algunas partes no tiene.

“¿Tenés depilación definitiva en algún lado?”, le preguntó Migue Granados y el campeón del mundo contestó sin filtros: “Sí”.

“¿Dónde?”, repreguntó el humorista y el futbolista de la Selección argentina respondió: “No, bueno... todo, pasa que donde tengo los tatuajes no me lo puedo hacer”.

Rodrigo de Paul en Olga (Foto: prensa).

“Pero si no tuvieses depilación definitiva te crecería pelo ahí?”, insistió el conductor y Rodrigo cerró: “No, creo que no, no sé, en general no tengo mucho pelo”.

RODRIGO DE PAUL REVELÓ EL PEDIDO ESPECIAL QUE LE HIZO A SU CHEF

Rodrigo de Paul contó este jueves en Olga que se cuida mucho con las comidas, está guiado por un profesional de la nutrición y que le hizo un especial pedido a su chef.

“Me cuido con las comidas, tengo nutricionista y chef. Al chef le digo ‘no me preguntes qué quiero comer, vos pone el plato arriba de la mesa, yo voy a tener hambre y lo voy a tener que comer igual’”, dijo sobre su alimentación.

