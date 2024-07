A una semana y media de la final de Gran Hermano 2023, Nicolás Grosman, Bautista Mascia, Licha Navarro y Martín Ku sorprendieron al contar que, concluido el juego, crearon un nuevo grupo de WhatsApp en honor a los Bros, incluyendo a su integrante femenina Denisse González, pero no integraron a Florencia Regidor.

Con la información puesta sobre la mesa en A la Barbarossa, Lío Pecoraro puso el acento en la exclusión de Flor, dado que el juego terminó y es novia de Nico, pese a que en GH 2023 fue parte del grupo de las Vizcacheras.

POR QUÉ DENISSE GONZÁLEZ ESTÁ EN EL GRUPO DE WHATSAPP DE LOS BROS Y FLORENCIA REGIDOR NO

Georgina Barbarossa: -¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp aparte (del resto de los chicos)?

Licha Navarro: -Sí.

Martín Ku: -Sí, hace poco creamos un grupo de WhatsApp.

Georgina: -¿Cómo se llama?

Martín: -Los Borbenger.

Licha: -Somos nosotros cuatro y Denisse.

Bautista Mascia: -Y Denu.

Lío Pecoraro: -¿Y cómo Denisse? ¿Y Flor no?

Licha: -Porque Denisse fue una de las creadoras de los Bros. Antes de ser pareja de Bauti.

Martín: -Es una original.

Nicolás Grosman: -El contexto es otro...

Georgina: -¿Pero ahora?

Lío: -¿Pero a vos, Nico, no te sorprende que no esté Flor? A mí me llama la atención.

Bautista: -Es por un tema de juego, Flor no jugó con nosotros. Denu sí.

Nicolás: -No tiene nada que ver con cómo nos llevamos entre todos.

