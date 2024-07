El popular influencer Lizardo Ponce compartió un momento muy especial con sus seguidores a través de un emotivo video en Tik Tok.

En este clip, el conductor del canal de streaming La Casa presentó oficialmente a su pareja, Franco.

“Hago este video para todos los que escuchan Rumis, los que escuchan todos los días las historias que cuento. Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco, ya algunos lo sabían”, afirmó Lizardo, quien previamente había estado soltero tras una relación de cinco años.

En el video, que dura poco más de un minuto, Lizardo y Franco se muestran en un ambiente relajado, realizando su rutina de skincare.

Por: Estefania Lisi

“Se los voy a presentar, hoy es el día. Bueno, acá está, este el amor de mi vida. Decí ‘Hola’”, le pide Lizardo a Franco, quien responde de manera divertida: “Hola, estoy enfermo”.

Los seguidores de Lizardo no tardaron en inundar sus redes con mensajes de amor y apoyo, celebrando su felicidad y la nueva relación.

“Se los voy a presentar, hoy es el día. Bueno, acá está, este el amor de mi vida. Decí ‘Hola’”.

Comentarios como “Amo verte feliz, Luchi”; “Es tan bello Franco”; Viva el amor” y “Son tan lindos juntos” reflejan el entusiasmo de su comunidad.

QUÉ HABÍA DICHO LIZARDO PONCE SOBRE SU VIDA PRIVADA Y SUS RELACIONES

Además, en entrevistas pasadas, Lizardo ha compartido su camino hacia la aceptación personal y el apoyo de su familia, destacando la importancia de vivir auténticamente.

“Así como cuando yo era chico no me imaginaba trabajando en televisión o haciendo entrevistas a los artistas que llegué a hacerles entrevistas, para mí es muy loco también hoy poder decir ‘soy gay, tuve novio, me gustan los hombres’ y poder vivir tranquilo y sin ocultarme’”, sostuvo.

La presentación de su pareja marca un nuevo capítulo en la vida de Lizardo Ponce, quien continúa compartiendo su viaje personal y profesional con sus fieles seguidores.