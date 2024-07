Graciela Alfano está de vacaciones en Croacia y desde un yate se mostró bailando con un sensual traje de baño y el video se volvió viral en las redes sociales.

“¡Comparto estas imágenes de este lugar increíble en Croacia, Trogir, desde donde embarcamos a la goleta que nos llevará a destinos maravillosos! Lugar digno de GOT”, escribió en Instagram.

A los 71 años, Alfano vive un gran presente sentimental con su novio, el multimillonario Carlos Bustin.

La actriz viajó a Croacia con su nuevo novio. Captura de imagen del video subido por Mediodía Noticias. Por: Captura de imagen del video subido por Mediodía Noticias

QUIÉN ES EL NOVIO MULTIMILLONARIO DE GRACIELA ALFANO

En enero de 2024, Ana Rosenfeld contó que Graciela Alfano estaba de novia con un millonario, amigo de ella, que vive en Uruguay, más precisamente en Punta del Este.

Graciela Alfano, feliz y enamorada juntoa su nuevo novio, el empresario uruguayo Carlos Bustín. (Foto:Instagram / icnoalfano. Web: montevideo.com.uy)

“Apenas me enteré no solamente lo felicité a él, sino que también a ella. Pero además nos vemos a cotidiano porque somos vecinos. Un día los vi in fraganti en el ascensor y me emocioné”, contó la letrada.

El romántico posteo de Graciela Alfano (Foto: Instagram /iconoalfano)

El nuevo novio de Graciela, ocho años menos que ella, se llama Carlos Bustin. “Es un empresario muy querido acá, en Uruguay, que tiene agencia de autos y un restaurante”, detalló Ana.

