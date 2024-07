El 2024 sumó otra muerte en el ambiente artístico de Hollywood cuando la agente de prensa Leslie Sloane anunció este domingo el fallecimiento de Shannen Doherty, la recordada actriz de Beverly Hills 90210 y Charmed.

A través de un comunicado de prensa publicado en el sitio de la revista People, Sloane confirmó que la actriz perdió su larguísima lucha contra el cáncer de mama, que le diagnosticaron en 2015. En 1999, Shannen había anunciado que padecía la enfermedad de Crohn.

Shannen Doherty en un envento en 2016 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Por: REUTERS

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, señala el comunicado.

La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz”, agregó la publicista.

MURIÓ SHANNEN DOHERTY, LA INOLVIDABLE ACTRIZ DE BEVERLY HILLS 90210 Y CHARMED

En el momento de anunciar su enfermedad. Doherty reveló que el cáncer se había diseminado a sus ganglios linfáticos, y al año siguiente contó que estaba recibiendo tratamiento antiestrógeno para reducir el tamaño del tumor y permitir una tumorectomía.

Pero los planes de los médicos cambiaron cuando descubrieron múltiples tumores por lo que la actriz tuvo que someterse finalmente a una mastectomía, ocasión en la que los especialistas encontraron que la enfermedad estaba más avanzada de lo que supusieron.

Shannen Doherty fue una estrella de la televisión de los 90'. (Foto: Instagram/letsbeclearpod)

La actriz se sometió a quimioterapia y radioterapia después de la cirugía, y en abril de 2017 reveló que su enfermedad estaba en remisión, pero la misma regresó en 2020 y esta vez en fase 4 y ella fue informando a través de sus redes sociales y en su podcast Let’s Be Clear cómo iba avanzando su tratamiento.

CÓMO SE PREPARÓ DHANNEN DOHERTY PARA MORIR ANTE EL AVANCE IMPLACABLE DE SU ENFERMEDAD

Finalmente, en junio de 2023 Shannen reveló que el cáncer había llegado a su cerebro, donde hizo metástasis; y algún tiempo después contó que también había afectado a sus huesos. De esta manera, la actriz comenzó el trayecto final de su vida, preparándose para ese momento.

La serie Charmed (1998-2006) estuvo protagonizada por Shannen Doherty y Alyssa Milano

En su podcast, Shannen explicó que se estaba preparando para el momento definitivo de su vida. “Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro si yo muero antes que ella. Y por eso estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas ni que se encuentre con un montón de cosas y muebles”, señaló este año.

Pese a este pronóstico, hace una semana Shannen había anunciado que estaba por comenzar a participar en un podcast que hacen sus coprotagonistas de Charmed.

SHANNEN DOHERTY, UNA VIDA SIGNADA POR EL ÉXITO Y LOS DESPIDOS

Shannen Doherty empezó su carrera a los 10 años en series como Padre Murphy (Father Murphy), Viajeros (Voyagers!) y La familia Ingalls (Little house on the prairie), pero su salto a la fama lo dio a los 19 con su participación en Beverly Hills 90210 (1990-2000).

La serie, un drama de adolescentes viviendo en la zona más exclusiva de Los Angeles, se convirtió en un furor alrededor del mundo. Shannen participó en las primeras tres temporadas (111 episodios) debido a su tensa relación con productores y compañeros de elenco como la actriz Jenny Garth, con quien llegó a un enfrentamiento físico en el set.

El elenco original de Beverly Hills 90210, la serie que hizo famoso a Luke Perry.

Tras su salida de ese show en 1994, pasaron algunos años hasta que consiguió el protagónico en Charmed (1998-2006) como Prue Halliwell, una de las tres hermanas que se unían para combatir a las fuerzas del mal con su magia. Doherty estuvo solamente en las primeras tres temporadas, y aunque se dijo que se “retiró”, ella se encargó de desmentirlo en su podcast asegurando que “la despidieron” por su rivalidad con Alyssa Milano, quien dio un ultimátum a la producción para no terminar como Jenny Garth.

“Recuerdo que mis representantes me dijeron ‘No, no, no, tu carrera no sobrevivirá a otro despido así que vamos a decir que has elegido irte’. Recuerdo que comencé a reírme diciendo ‘¿Quién va a creer que estoy lo bastante loca como para dejar un éxito?’”, relató.

