A 25 años de haber interpretado a Roña, uno de los personajes más entrañables de Chiquititas, el actor Santiago Stieben reapareció en los medios y contó a qué se dedicó tras el avasallante éxito de la novela de Cris Morena, de la que formó parte cuando era niño.

“La experiencia fue increíble. Lo que pasó con el público no volví a verlo en mi carrera. Entiendo que hubo otros proyectos importantes, pero fue y será, me imagino, un hito muy alto de popularidad”, aseguró en diálogo con Teleshow, a pocos días de cumplir 39 años.

Santiago interpretó a Roña en Chiquititas hace 25 años.

Sincero, contó que le costó reponerse de ese éxito, especialmente, porque siente que no volvió a tener un protagonismo tan fuerte como en Chiquititas en otra novela. “Algunos de los chicos hicieron carreras más destacadas, pero no me quejo. Debo decir que tuve muchísima suerte y pude trabajar de esto toda mi vida”, reflexionó, agradecido.

¿CUÁL ES EL SUEÑO POR CUMPLIR DE SANTIAGO STIEBEN?

El actor, que luego del éxito de Chiquititas trabajó en locales de ropa, tuvo un emprendimiento de calzados y hasta atendió un bar, contó cuál es su sueño por cumplir en lo que respecta a su carrera.

Luego del éxito de Chiquititas, Santiago trabajó en locales de ropa y hasta atendió un bar.

“Dios quiera que el tiempo me regale algún que otro reconocimiento, sorpresa, proyecto, experiencias. Capaz grabás una serie y te terminan escribiendo de Polonia, Turquía, Italia, España o Asia. Digo, hay experiencias que te genera esta profesión que son únicas e irrepetibles. Y yo voy atrás de eso más que del reconocimiento y del dinero”, cerró, ilusionado.