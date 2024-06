A tres años de apostar al amor, Duki y Emilia Mernes enfrentaron rumores de boda. Sin embargo, Pepe Ochoa contó en Bondi que no habrá casamiento y reveló el motivo por el cual el cantante de trap se mandó a hacer un costoso traje.

“Duki y Emilia no se casan. Yo no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias, yo simplemente cuento lo que me pidió esta persona”, dijo el panelista de LAM en su programa de streaming.

Y continuó: “A ellos los están buscando de todos lados y quieren aclarar la situación”.

POR QUÉ DUKI FUE A ARMANI A HACERSE UN TRAJE A MEDIDA

“Sí existió la situación de Duki en Armani. Él fue a Armani a pedir un traje a medida para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala”, informó Ochoa.

“Mauro y Emilia están invitados y, obviamente, van a ir al casamiento, pero eso no tiene que ver con un casamiento próximo de ellos, que siguen de novios y están felices”, aseguró Pepe en Bondi.

“No hay tal casamiento. La persona que me pidió que aclare la situación es primera fuente”, concluyó.

QUÉ HABÍA DICHO FERNANDA IGLESIAS SOBRE EL PRESUNTO CASAMIENTO DE DUKI Y EMILIA MERNES

El 25 de junio, Fernanda Iglesias contó en LAM que Duki y Emilia Mernes pasarían por el altar. Y lo argumentó con contundencia.

“La fuente que me escribió, me dijo que se casan en invierno, pero no me aclaró si de acá (Argentina) o de allá (España). Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”, expuso la panelista de Ángel de Brito.

Y agregó: “Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”.

“Este chisme llega desde Madrid porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje”, explicó Fernanda Iglesias.

