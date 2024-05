Luego de que Yanina Latorre deslizara en LAM que estaba cursando un embarazo con Duki, y de la decisión de este de hacer una encuesta en Instagram sobre los nombres que tiene en mente para la “bendi”, Emilia Mernes habló sobre su salud.

“Hola mis amores, cómo están, acá estoy... Quiero contarles, como muchos ya sabrán, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme”, comenzó diciendo Emilia en la primera de sus stories.

Emilia Mernes desmintió los rumores de embarazo. (Foto: Captura Instagram /emiliamernes)

“Quiero pedirles perdón de corazón porque siento que les fallé”, dijo la cantante, en referencia al show que suspendió a principios de mes con el público ya instalado en el Movistar Arena. “Realmente no tenía otra opción”, aclaró.

Leé más:

QUÉ DIJO EMILIA MERNES EN MEDIO DE LOS RUMORES DE EMBARAZO

“Necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo... Me sentía fatal. Realmente no había otra opción”, reiteró. “Últimamente estuvo con muchas cosas. Con el tour, con las fechas... y más allá de eso con muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y que obviamente eso afectó mi salud”, explicó al cantante.

“Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco”, expresó Mernes. “A veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Y para mí la salud está primero y necesitaba recuperarme para poder brindarles el show que ustedes se merecen”, agregó.

Las redes se llenaron de comentarios sobre una posible crisis en la pareja.

“Ahora ya estoy bien, ya volví con todo. Me siento muy feliz de comunicarles esto. Ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas”, dijo sobre los shows de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza que fueron reprogramados.

Finalmente, en la última de sus stories, Emilia hizo referencia a la versión de embarazo. “Y, por último, no estoy embarazada así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, cerró la joven.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.