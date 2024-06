Mica Viciconte habló con Socios del Espectáculo sobre el video que compartió Nicole Neumann desde la clínica, tras dar a luz a su hijo Cruz y lanzó una frase picantísima en su contra.

“La criticaron mucho porque mostró una producción después del parto en el hospital, ¿cómo lo ves?”, le preguntaron y ella contestó: “En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa”.

“No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada, incluso para el bebé”, remarcó.

Al final, Mica expresó: “En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad, ¡qué me importa lo que digan... si estaba con ojeras, bolsas... yo estaba feliz!”.

Mica Viciconte se diferenció de Nicole Neumann y explicó por qué cree que no está bueno el mensaje que dio la modelo tras dar a luz.

“Yo durante seis meses no me puse perfume, pero no somos todos iguales. Más por una cuestión de la sociedad porque sino es como que estamos imponiendo algo que no está bueno”, analizó.

En la nota con Socios, recordó: “Yo había tenido parto vaginal, estaba dolorida, y lo que menos quería era que venga alguien al sanatorio a retocarme o arreglarme. Soy diferente en ese sentido”.

