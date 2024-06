Momish Medina ganó popularidad en redes sociales tras el dulce posteo que le dedicó Noelia Marzol. En ese momento, nos enteramos de que la señora era niñera de Donatello, el hijo mayor de la bailarina.

Sin embargo, podríamos considerar a Momish la niñera de los hijos de los famosos; además de Noelia, trabajó con otras figuras del espectáculo. Su primer trabajo fue en 2011, con Florencia de la Ve, con quien compartió 10 temporadas.

“Ese fue mi primer trabajo grande. Ese era mi destino, con ella empecé. Me animé a preguntarle si necesitaba a alguien y me dijo que sí. Siempre que Flor fue a Carlos Paz, estuve con ella. Aprendí un montón. Ella me presentaba a los famosos como Momish”, le dijo a Teleshow con respecto a su labor en la casa de la conductora de Intrusos.

¿CON QUÉ OTROS FAMOSOS TRABAJÓ MOMISH MEDINA?

Momish también trabajó con Silvina Luna, Paula Morales y Fabián Vena, Noelia Marzol y Ramiro Arias, y actualmente trabaja en la casa de Barby Silenzi y el Polaco. Por eso, dejó su hogar en Córdoba, para instalarse en el de ellos en Buenos Aires.

“Me contratan porque soy multifacética. Me conocen y saben que soy de confianza. Jamás toqué nada que no fuera mío. Soy feliz y agradecida con todos por cómo me tratan y lo que me brindan. Ninguno me trató como una empleada, era como una integrante más de su familia”, cerró, contenta por su presente.