Agostina Spinelli y Santiago del Moro se cruzaron en Gran Hermano 2023 en medio de un debate por los exabruptos de Juliana Scaglione, más conocida como Furia.

“No estamos discutiendo cuestiones de estado, es un simple juego”, dijo el conductor del programa y fue allí cuando la exparticipante del reality show lanzó: “Pero Santi...”

“A mí cuando me levantó Mauro vos mismo me dijiste que ellos están aislados, que toman todo mal, que no estuvo bueno... bueno, ¿es un juego para todos o es un juego para ella?”, manifestó.

“¿Es un juego para todos o es un juego para ella?”.

Por su parte, Del Moro le contestó: “No me entendiste o me expresé mal yo... lo que quise decir es que los aislados son ellos y cualquier gesto ellos lo potencia”.

QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES NOMINADOS EN GRAN HERMANO ESTA SEMANA

El miércoles por la noche se llevó a cabo en Gran Hermano 2023 una nueva gala de nominación y Santiago del Moro anunció quiénes quedaron en placa esta semana.

Foto: Captura (Telefe)

Teniendo en cuenta que Juliana “Furia” Scaglione ya estaba en placa, Darío Martínez Corti, Virginia Demo, Emma Vich y Nicolás Grosman también quedaron nominados por decisión de los jugadores.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones