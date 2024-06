Desde el 12 de junio, la plataforma Universal+ estrenará los episodios que conforman la tercera temporada de Ghosts, la divertida comedia paranormal protagonizada por Rose McIver y Utkarsh Ambudkar.

La historia es muy sencilla: Samantha hereda una antigua casa del siglo XVIII embrujada a la que se muda con su esposo sin saber que está habitada por varios fantasmas. Pero tras un accidente casero, estos espectros se dan cuenta de que la joven es la primera persona viva que puede verlas y escucharlas.

Imagen de la tercera temporada de Ghosts (Foto: Universal+)

Los fantasmas conforman un grupo muy unido que incluye a un cantante de salón de la época de la prohibición, un miliciano de 1700, una hippie de los años 60 aficionada a los alucinógenos y un optimista líder de la tropa de exploradores de los 80.

En la tercera temporada de Ghosts, la audiencia podrá disfrutar las nuevas aventuras en las que se verá envuelto el joven matrimonio de Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar) para lograr una buena impresión en los clientes del Hotel Woodstone y conseguir las mejores reseñas dentro de su hotel, al mismo tiempo que les tocará seguir lidiando con los problemas de los fantasmas que cohabitan con ellos.

DE QUÉ TRATA GHOSTS, LA DIVERTIDA COMEDIA QUE ESTRENA SU TERCERA TEMPORADA EL 12 DE JUNIO

En los momentos finales de la segunda temporada, Sam y Jay notan una luz en la casa, lo que significa que uno de los fantasmas ha sido “succionado” o ha pasado a la siguiente vida. A comienzos del primer episodio de la renovada serie la pregunta será respondida con bastante rapidez, revelando qué alma dejará el plano en el que conviven.

La salida de este personaje tendrá implicaciones importantes para el resto de los integrantes de la familia de espíritus, ya que surgirán las dudas y cuestionamientos de por qué aún no han pasado a la siguiente vida y Thor (Devan Chandler Long), el vikingo tal como lo apodan sus compañeros fantasmas, será el más afectado por esta pérdida, luego de haber iniciado una relación con este personaje la pasada temporada.

Imagen de la tercera temporada de Ghosts (Foto: Universal+)

Con su mezcla única de humor y elementos sobrenaturales, Ghosts se ha convertido en un éxito rotundo en todo el mundo (en 2021 fue la sitcom más vista en Estados Unidos) y la tercera temporada promete superar las expectativas de los fanáticos, con la incorporación de nuevos personajes y cameos sorpresas.

Esta ficción es una adaptación de Joe Port (Portrait of Billie Joe, Average Joe: Portrait of the American Man) y Joe Wiseman (Me, Myself and I, New Girl), de la serie original de la BBC en Reino Unido, cuyos creadores (Mathew Baynton, Martha Howe-Douglas, Jim Howick, y Simon Farnaby) comandan producción ejecutiva.

