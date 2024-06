Moria Casán habló con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y reveló por qué Dante, el hijo más chico de Sofía Gala, le dice “abuelo”.

“¿Tus nietos ya te fueron a ver al teatro? ¿Te dijeron ‘abu esto no... esto sí'?”, le preguntaron y ella contestó: “Primero no me dicen abuela y el nene me dice abuelo”.

“Porque no me gusta la palabra abuela y no por la vejez, sino que no me gustan los nombres que se le ponen a los familiares”, explicó la actriz.

En la nota, agregó: “Entonces me dicen ‘¿cómo querés que te diga, mujer o abuelo?’ y me hace mucha gracia, le dije ‘abuelo me gusta más que mujer’”.

“Y Helena me dice, ‘Mo y abu’ de vez en cuando, ella tiene 15 años y Dante es un brillante, diferente y espectacular”, expresó orgullosa por los niños de su hija.

MORIA CASÁN REVELÓ CÓMO SE LA REBUSCA PARA PASAR TIEMPO CON SUS NIETOS

Moria Casán contó cómo se las rubusca para pasar tiempo con sus nietos, Helena y Dante, los hijos de Sofía Gala: “Cada rinconcito que tengo almuerzo con ellos, tomamos el té o cenamos”.

“También me los llevo a la quinta. Trato de estar con ellos, Elena se me escapa más y a Dante cuando puedo me lo llevo, lo tengo en el camarín, me lo como, es el único hombre de la familia”, confesó a Mshow.

