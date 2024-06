CUX, contame un secreto es el nombre de una aplicación que lanzó Connie Ansaldi y que generó polémica a raíz de la venta que hizo ella de la misma al municipio de Trenque Lauquen, acción que generó polémica tras un informe emitido en Telenoche (eltrece).

La tormenta que generó Ansaldi (50) está basada en el hecho de que la app ofrece asistencia psicológica a base de inteligencia artificial y fue adquirida por el mencionado municipio bonarense para promocionarla como parte de su política de salud mental.

La polvareda que levantó esta contratación entre los profesionales de la salud mental del municipio, hizo que el intendente no le renovara el contrato a Ansaldi y su socia por recomendación de sus asesores en la materia.

“Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense, se convirtió en la sede de un polémico experimento. El gobierno local contrató una aplicación que ofrece ayuda emocional brindada exclusivamente a través de la inteligencia artificial”, señaló Josefina López Mac Kenzie al presentar el informe.

POR QUÉ HUBO POLÉMICA CON LA APP DE SALUD MENTAL DESARROLLADA POR CONNIE ANSALDI

“Hoy en día lo pueden usar de manera gratuita durante tres días, pero cuando se les acabe la prueba gratuita, el gobierno de Trenque Lauquen lo pone a disposición de ustedes junto con Cux”, se la escuchó decir Ansaldi en la presentación de la app en octubre de 2023.

Asimismo, López Mac Kenzie explicó que la elección de Trenque Lauquen no es al azar ya que allí se tardan varios meses en obtener un turno con un profesional de la salud mental debido a que se “bajan” de las cartillas médicas debido a la mala paga que perciben.

Este municipio no hizo un gasto tan grande, ya que por la prueba de tres meses gastó menos de 2500 dólares, pero no pasa por ahí sino por promocionarlo como una opción de salud mental. Esto ni siquiera es un desarrollo propio, sino Chat GPT”, acusó la periodista. “No utilice esto nunca porque es algo grotesco e inútil”, aconsejó Nelson Castro.

