Las youtubers Marti Benza y Luli González, finalmente, confirmaron su separación. ¿Cómo lo hicieron? Se juntaron a almorzar y lo anunciaron en directo mientras hacían un stream.

“Cortamos, era obvio. Martina me cortó, qué se le va a hacer”, expresó Luli, entre risas. “No digas eso”, exclamó su exnovia, ahí mismo, estallada de risa mientras la abrazaba.

En este contexto, Luli aclaró que ella también quería terminar la relación de pareja, pero no se animaba. “Vos tuviste los ovarios para traer el tema a la mesa”, la felicitó. “Sí, pero fue el peor día de mi vida”, admitió Marti.

¿POR QUÉ MARTI BENZA Y LULI GONZÁLEZ CORTARON?

Antes de cerrar, Marti se puso seria y contó por qué le cortó a Luli.

“Lourdes es la persona que yo más amo en el planeta tierra, pero tuve un año de mierda el año pasado, muy difícil en lo personal. La relación se tuvo que poner en un segundo plano porque no había manera de sostenerla”, admitió.

“Y fue de ambas partes, porque yo también me empecé a sentir así. Estaba esperando cosas de Martina, que se hacen en una relación, que no me las podía dar porque tenía cosas más importantes que darle bola. Estábamos en otra página”, cerró Luli, remarcando que se separaron en buenos términos.