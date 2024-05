Gimena Accardi cumplió 39 años y no quería celebrarlo, pero sus mejores amigos la fueron a visitar y se armó una fiesta improvisada que la actriz jamás olvidará.

Además de su pareja, Nicolás Vázquez, sus amigos Mery del Cerro, Benjamín Rojas y Benjamín Amadeo, entre otros famosos, asistieron a su casa para cenar pizzas, tomar cervezas y jugar juegos de mesa.

“Ayer cumplí 39 años. Me reí con toda la cara, como siempre. Rodeada de la familia que elijo, mis amigos espectaculares, y mucho amor. Gracias por el cariño y sus mensajes. Fue un día realmente hermoso”, expresó Gime, al pie de las fotos más lindas del festejo.

A GIMENA ACCARDI LE CAYERON DE SORPRESA

Antes de cerrar, Gimena admitió que no quería festejar y, cómo la fiesta fue inesperada, resultó ser una de las más felices de su vida.

“Un cumpleaños que no iba a festejar, pero la vida y el amor me tiran más, y siempre terminan siendo cumpleañazos. No sé si es que tengo amigos increíbles o qué, pero todos los cumples me hacen muy feliz. El año que viene hago FIESTÓN para los 40 y ahí sí, agarrate”, cerró, agradecida.