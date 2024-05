En el último fin de semana de los familiares y amigos de los participantes en la casa de Gran Hermano 2023, los televidentes deberán decidir a quién eliminar entre los cuatro que lograron llegar a esta instancia final.

Ellos son: Franco Mascia (hermano de Bautista Mascia), Francisco Martínez (hijo de Darío Martínez Corti), Delfina Casal (hija de Virginia Demo) y Facundo Chen (amigo de Martín Ku); y uno de ellos deberá dejar la casa esta misma noche.

Esto no repercutirá en los participantes, es decir que pese a la desprolijidad que sigue provocando confusión entre los televidentes (familiares que “arrastran” participantes un día y otro no, etc), la situación continuará como hasta ahora, con la particularidad de que a las 00.30 del lunes no estará uno de los “visitantes”.

En este sentido, Federico “Fefe” Bongiorno, el generdor de contenidos y “suricata” de LAM lanzó una encuesta en la que preguntó quién querían los televidentes que gane la etapa de los familiares y hubo un resultado contundente:

La encuesta de Fede Bongiorno sobre el "visitante" que deja la casa este domingo (Foto: @instagram @fedeebongiorno)

Asimismo, el propio Gran Hermano lanzó en sus redes sociales una encuesta sobre quién es el favorito del público para ganar la casa que está en juego para el que vencedor del mini torneo de “visitantes” y en esta consulta también hubo un resultado definitorio.

La encuesta de Gran Hermano sobre el "visitante" ganador de la casa(Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2023

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano 2023?

Como todos los domingos, salvo las de fines de semana largo que se llevan a cabo los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo y (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano 2023?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano 2023?

Los participantes eliminados de Gran Hermano 2023 hasta el momento son Carla Destéfano (por abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez, Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (eliminada, luego expulsada) y Sabrina Cortez (eliminada dos veces), Denisse González, Rosina Beltrán, Joel Ojeda (eliminado dos veces), Catalina Gorostidi (eliminada dos veces), Damián Moya, Paloma Méndez, Coti Romero, Federico “Manzana” Farías, Mauro Dalessio y Zoe Bogach.

