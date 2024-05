Sofía Martínez, muy contenta, viajó a Dublín para la final entre Atalanta y Bayer Leverkusen en el marco de la Europa League.

Luego de la cobertura, se fue para el aeropuerto, ya que también estaría presente en el partido definitorio de fútbol femenino entre Barcelona y Olympique de Lyon, que se jugará el próximo sábado a las 13 (hora Argentina) en San Mamés de Bilbao.

Sofi Martínez

Lamentablemente, sufrió un inconveniente tras un larguísimo viaje. ¿Qué pasó? En medio del tramo de Dublín-Londres-Madrid-Bilbao, su valija nunca llegó.

LA ANGUSTIA DE SOFI MARTÍNEZ PORQUE LE PERDIERON LA VALIJA

Muy angustiada, así se expresó Sofi minutos antes de subirse al avión. “No está mi valija todavía. Me preocupa. Bueno, efectivamente no está la valija, era complicado. Qué garrón. No puedo creer que me estoy yendo sin mi valija”, sentenció.

Finalmente, viajó sin la valija, llegó a destino y desde su hotel se fotografió con el único conjunto de ropa que tenía... ¡El que usó para viajar!