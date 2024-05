En medio de su segundo embarazo, Morena Rial contó que su primogénito, Francesco Benicio, estaba viviendo con su papá en Córdoba hasta que ella pudiera conseguir un espacio fijo para habitar con el nene, ya que estaba alquilando por día en departamentos temporarios.

La hija de Jorge Rial, en este contexto, recibió una increíble noticia económica mientras transita su segundo embarazo. La joven celebró haber recuperado algo que había perdido. Mejor dicho, que le habían sacado y, en ese entonces, la angustió muchísimo.

Morena recuperó su cuenta de Instagram, en la que tiene casi un millón y medio de seguidores.

Morena recuperó su cuenta de Instagram, en la que tiene casi un millón y medio de seguidores, lo que le permitirá hacer publicidades y canjes en redes para ganar dinero destinado a consolidar su familia ensamblada.

EL EX DE MORENA RIAL SERÁ PADRE AL MISMO TIEMPO QUE ELLA

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que Maxi Bertorello, expareja de Morena Rial, espera un hijo con su actual novia, Jésica Ríos, en medio del embarazo de la influencer con su novio boxeador.

“Ellos están saliendo hace un año, los dos son cordobeses, ella es modelo y bailarina. Hablé con Maxi y me transmitió su emoción por el momento que están viviendo”, contó el periodista.

Entonces, agregó: “Me dijo que lo bueno es que tanto él como More pudieron rehacer sus vidas. Él me dio el ok para contarlo, hace poquito ella se enteró y tenían ganas de gritarlo al mundo”.

Cabe recordar que Morena y Maxi esperaban un hijo y a Diario Show le dijo sobre la noticia: “Creo que en el fondo era sabido, así que podremos decir que lo esperábamos”. Luego se supo que perdieron el embarazo.