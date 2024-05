A un mes de contar en Nadie Dice Nada que estaba por primera vez enamorada, La Joaqui volvió al programa que comanda Nico Occhiato y habló a fondo de su romance con Luck Ra.

“Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien”, dijo la cantante de RKT, sin rodeos.

Con el corazón contento y con una sonrisa permanente, continuó: “Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’”.

Acto seguido, ilustró sus palabras con hechos: “Me di cuenta de que estoy re enamorada porque yo nunca chapé en público, pero lo miro y digo ‘este hijo de puta es mi re amor’. Ahora me chupa un huevo”.

¿DÓNDE FUE LA PRIMERA CITA DE LA JOAQUI Y LUCK RA?

“Yo esta vez no oculté nada. Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije ‘voy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar’”, reveló La Joaqui. Y sostuvo: “Nunca estuve así de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sentí así”.

“Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Intentaba que energéticamente lo sienta”, confesó.

Sobre Luck Ra, detalló: “Él es muy piola, es muy divertido. Compartir tiempo con él es lo mejor, pero nunca íbamos por los mismos caminos. Yo andaba con los chicos malos y él es un chico bien”.

MÁS DE CUATRO CITAS FALLIDAS HASTA QUE LA JOAQUI PUSO PRIMERA

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, contó la cantante.

Luego enumeró las reiteradas veces que fue a la casa de Luck Ra, en las que jugaron a la Play, miraron películas y se volvía a su casa desilusionada porque no se daban ni un beso y pensaba que no le gustaba.

Hasta que La Joaqui tomó coraje y en la última cita, luego de ver dos películas sin que pase nada, lo apuró: “Nos fuimos a dormir y le dije ‘me gusta dormir en tanga’. Y es mentira, me gusta dormir con pijama. Y así fue”.

