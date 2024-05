A pocos días de su falsa boda con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña contó por primera vez cómo quedo su relación con Flor Vigna tras haber confirmado su noviazgo con el conductor, a quien conoció cuando todavía estaba en pareja con la intérprete de “Picaflor”.

“Se volvió a especular con la fecha de comienzo de relación con Nico. De cuándo verdaderamente empezó...”, le dijeron en una entrevista en Intrusos. “No sabía que se había vuelto a especular con eso...”, se atajó Jazmín Peña, antes de responder sin filtro.

“Nos vincularon cuando estábamos en el Bailando y no pasaba nada”.

“Mirá, honestamente, no lo sé, pero nosotros lo contamos en enero... Nos vincularon cuando estábamos en el Bailando y no pasaba nada. Pasó cinco años más tarde del Bailando, que fue en el 2019. Hay gente que decía que estábamos desde esa época y no, ni en pedo”, sentenció, con firmeza.

¿CÓMO QUEDÓ LA RELACIÓN DE FLOR JAZMÍN PEÑA CON FLOR VIGNA?

Antes de cerrar, Flor reveló cómo quedó su relación con Vigna tras confirmar su romance con Nico.

“Cero resquemor y cero duda con Flor Vigna”.

“Cero resquemor y cero duda con Flor Vigna. Ellos estaban desde 2019 y esto es 2024, es otra historia. Ellos tenían otro vínculo. Cero dudas y cero superposición”, cerró, con claridad.