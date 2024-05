En medio de las románticas postales con su novio, José “El Principito” Sosa, la modelo Camila Homs sorprendió con una secuencia de fotos muy sensual de entrecasa.

La expareja de Rodrigo de Paul se animó a un look total denim para estar en su hogar. Lució un pantalón de jean cintura baja con bolsillos a los costados en diálogo con una prenda que no pasó desapercibida.

Cami combinó el pantalón estilo “cargo” con una camisa, también de jean, de dos colores; sin corpiño y abierta al medio, lo que dejaba al descubierto su profundo escote. ¡Es un fuego!

¿QUÉ OPINA CAMILA HOMS SOBRE LOS MOCASINES CON MEDIAS?

Camila contó si se sumaría a la tendencia de usar mocasines con medias en invierno.

“Sé que se usan, pero no me van ni un poco. Primero lo vi en Europa. Las mujeres caminando en invierno total con los mocasines y las mediecitas. Yo no podía creer que se estuviera usando eso. Después lo empecé a ver acá y no, no me gusta”, expresó Homs en diálogo con La Jaula de la Moda.