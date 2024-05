Si bien enfrentó rumores de romance con varias famosas, en Socios del Espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) dieron detalles de la mujer que habría conquistado el corazón de Martín Bossi.

“Me dicen que la nueva de Bossi se llama Agostina Caute y fue pareja de Tomás Holder en el Bailando”, informó Paula Varela, al mismo tiempo que habló de un encuentro entre ellos en un teatro y luego, “se fueron juntos en el auto”.

Foto: Instagram (@agostinacaute)

Segundos más tarde, Mariana Brey observó que el humorista le mandó un audio, pero se mostró cauta a la hora de decidir pasarlo al aire. Sin embargo, aseguro que Martín desmintió esta información.

¿Qué pasa entre Martín Bossi y Agostina Caute?

Martín Bossi.

LA PREGUNTA AL HUESO DE MIRTHA LEGRAND A MARTÍN BOSSI EN VIVO

Fiel a sus preguntas directas, Mirtha Legrand sorprendió a Martín Bossi desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata (donde está conduciendo La Noche de Mirtha, que se transmite por eltrece) al consultarle por su colega, Fátima Florez.

Todo comenzó cuando la conductora felicitó al actor en la mesa frente al resto de los invitados: “Qué bien te está yendo, Martín, muy bien. ¡Felicitaciones! Estás llenado todas las funciones, qué bárbaro. ¿Estás encabezando o encabeza Fátima Florez?”, indagó”.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Te llevás mal con Fátima Florez? Estas son las preguntas de la Chiqui”, agregó, rápidamente. Y Bossi le respondió con humor: “Ya vengo preparado, ¿sabés como dormí? Así (hace gesto de abrir grande los ojos)”.

“No, no me llevo mal. Los medios hacen siempre una rivalidad, pero no tengo problema. Me parece una laburante”, remarcó el artista. Y la Chiqui cerró: “Se está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata”.