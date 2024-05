Una fanática de Juliana “Furia” Scaglione, parte de las “furiosas”, el fandom de la participante, pidió desesperada ayuda en X. ¿El motivo? La joven se endeudó por votar en Gran Hermano 2023, con el propósito de que su ídola continúe en el reality, y mostró la enorme suma de dinero que deberá abonar de tarjeta.

“Buen día, furiosos... En estas semanas me estuve gastando la vida en Furia y me zarpé un poquito...”, admitió, junto a un emoji triste, que está llorando. E hizo una aclaración: “No voy a poder votar como antes porque me endeudé, más otras cosas”.

Acto seguido, se mostró muy triste por entender que ya no podrá seguir apoyando a Juliana en el teléfono. “Todo esto genera Furia, amor por ayudarla... No podré votar, pero ayudaré en los desafíos. Estoy triste”, escribió la fanática, que dice llamarse Julieta García.

¿CUÁNTO DEBERÁ PAGAR LA FANÁTICA DE FURIA?

Junto a su desesperado mensaje, la joven compartió la captura de pantalla de su último pago vencido.

“Pago atrasado de 93.806.40″, expresa el mensaje que le enviaron desde la institución bancaria. ¡Tremendo!