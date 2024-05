Debido a su posición pasiva frente a la catarata de insultos que le propinó Furia a Mauro en Gran Hermano y sobre todo en el careo posterior a esa discusión, Santiago del Moro se hizo acreedor a muchas críticas por parte de sus pares, a lo que reaccionó de manera inesperada.

Este miércoles, tras la gala de nominaciones, el conductor volvió a aconsejarles a los participantes que “disfruten” su encierro. “Bueno, chicos, disfruten, es un juego. Recuerden, esto está bueno que se los diga y se lo repito una vez más”, les manifestó a los “hermanitos”.

Furia agredió a Mauro verbalmente Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Esto no es la vida. Esto es una competencia. No están ni cambiando el mundo, ni dando un mensaje de paz, ni de amor, ni de valores, ni nada. Están conviviendo”, reiteró, en sintonía con su discurso de las últimas semanas.

“Ya estamos pasando casi los cinco meses. Hoy, están cumpliendo cinco meses de aislamiento. Es muy loco todo. Así que vamos por mucho más. A no aflojar, pero disfruten. Digan todo el tiempo esa palabra como un mantra. Disfruten, pasenlo lindo, y al que no le guste que la chupen. Perdón. Se me escapó”, cerró el conductor antes de cortar la comunicación con lac asa.

SANTIAGO DEL MORO REDOBLÓ LA APUESTA CONTRA LOS CRÍTICOS DE GRAN HERMANO

Este mensaje de Santiago se contradice con el que manifestaba hace unas semanas cuando se mostraba “preocupado por la violencia que imperaba en la casa”, tal como mostró Carlos Monti en Entrometidos.

“Chicos, les quiero pedir algo para esta nueva instancia que tiene que ver con el trato, con los modos, y con el nivel de violencia. A mí me preocupa mucho la violencia, obviamente que en esa casa tienen total libertad para hablar de todo, tratando de respetarse y de respetar, y esto va para todos”, dijo Del Moro en aquella ocasión.

“Cuiden mucho sus palabras, están en una casa que está siendo observada por el mundo entero, no tienen la obligación de educar, porque ustedes no tienen la obligación de educar, pero sí bajan una línea todo el tiempo muy fuerte, y me parece que podemos dar un ejemplo más allá de que uno discuta con el corazón y como nos gustan los argentinos, siempre manteniendo una cuota de respeto, de empatía hacia la otra persona, así que traten de cuidar los términos”, cerró en aquella ocasión.

