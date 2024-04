A dos semanas de que su amor con Coni Mosqueira se coronara con la llegada de su hijo, Beltrán, Alejandro Fantino dio a conocer los motivos por el que el nuevo integrante de la familia debe permanecer en Neonatología.

“Estoy... no sé si la palabra es contento. Fascinación, locura, placer, amor, ideas que se te derrumban, que uno pensaba que estaban construidas sobre cimientos fuertes y cuando viene un bebito así te hace ver la vida de otra manera”, comenzó diciendo el conductor en una nota que dio a Intrusos.

“Ahora está unos días, se está haciendo unos masajitos en neo porque, si Dios quiere, en unos días se va. Nació con un poquitito menos de peso. Al nacer en la semana 35, nació con un peso por debajo de los 2 kilos, que lo obligó a estar unos días en neo”, agregó.

POR QUÉ AL HIJO RECIÉN NACIDO DE ALEJANDRO FANTINO NO LE DIERON EL ALTA

Además, Fantino se sinceró sobre cómo vive atravesar el cuadro de su niño: “Está bueno contarlo. Uno nunca está preparado como papá. Es mucho más común de lo que se cree que tu bebito vaya a neo. Hay mucha gente que tiene hijitos que van a neonatología. Es una enseñanza neo. Es decirle a los papás que nos están viendo y a muchos que van a ser papás, que estén tranquilos y tranquilas”.

“Neo, justamente es esto, es para que tu bebito salga como tiene que salir. Para irse de neo necesita pasar un cierto quilaje que lo tiene y tener el reflejo de succión desarrollado. Esto me hizo conectar fuertemente con lo milagroso de la vida y de una energía llamada Dios que cada uno le pone el nombre que quiera”, continuó.

Y cerró, muy movilizado con esta nueva etapa de su vida: “Coni está feliz, está embobada. Fue muy lindo el otro día hacerlos conocer a Nahuel (su otro hijo) con Beltrán. Nahuel con 32, casi 33 y Beltrancito con 10 días de vida. Se miraron y se agarraron. Yo me encontré con Nahuel cuando tenía 11 años. Muchos papás se asustan en esas situaciones, no se hacen cargo. Es el amor. Lo bien que me salieron las cosas en la vida que yo encontré a Nahuel a los 11 años. Nos convertimos en padre e hijos los dos. Y ahora Nahuel está conociendo a su hermano. Evidentemente, he hecho las cosas bien en la vida como para que Dios me permita ese milagrito”.

ASÍ ANUNCIÓ ALEJANDRO FANTINO EL NACIMIENTO DE BELTRÁN

El pasado 10 de abril, Alejandro Fantino anunció en las redes la llegada a sus vidas de Beltrán, el primer hijo que tuvo con su esposa Coni Mosqueira. Además, el conductor compartió las primeras fotos del nuevo integrante de la familia junto a unas dulces palabras.

“¡Llegó a nuestro mundo Beltrán! Estamos muy felices y queremos compartirlo con ustedes”, escribió Fantino en su cuenta personal de Instagram junto a las postales que cosecharon miles de likes y muchos mensajes de sus amigos famosos y seguidores.

Días atrás, los flamantes papás habían anunciado el nombre de su pequeño en el baby shower que organizaron con todos sus seres queridos: “Esperando la llegada de una personita que viene a darnos amor y más amor”, había manifestado Alejando en Instagram, con varias imágenes del festejo donde se ve el nombre Beltrán.

“Acá con mi mamá Chita, con la madrina Fabi y Leito, uno de mis hermanos de alma”, agregó, visiblemente emocionado. Y cerró con un mensaje especialmente dirigido a la modelo: “Gracias princesa de mi alma, @coni_mosqueira, por este viaje juntos hacia lo eterno”.