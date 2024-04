A poco más de una semana de ser eliminado de Gran Hermano 2023 y a un día de darse a conocer el diagnóstico de Juliana “Furia” Scaglione, Damián Moya expresó su angustia por la salud de su excompañera de reality.

“Yo entiendo muchísimo por lo que está pasando Juli. Mi mamá tiene lo mismo”, dijo Damián en el living de A la Barbarossa, luego de que Furia contara que tiene leucemia, nivel 1.

Preocupado por el bienestar de Scaglione, Moya agregó: “Me pongo en el lugar de ella y es terrible lo que está pasando”.

Sumándose a las opiniones del panel sobre las emociones negativas y reprimidas que podrían despertar problemas de salud, el ex GH dio su punto de vista: “Yo también creo que es una cuestión de lo que uno aguanta, de lo que uno no perdona. En algún momento te lo factura el cuerpo”.

Conociendo la historia de Damián, Pía Shaw apuntó: “Hablando de la energía, vos contaste un diálogo con tu vieja. Le dijiste ‘che, yo entro a la casa, pero necesito que vos le pongas toda la energía’”. Y Moya asintió: “Sí, tal cual”.

DAMIÁN DE GRAN HERMANO HABLÓ CON JOEL DE LA ENFERMEDAD DE SU MAMÁ

Semanas atrás, cuando Damián Moya y Joel Ojeda aún estaban en competencia en Gran Hermano, Damián le contó parte de su dura historia al azafato.

“Yo fui a la facultad para estudiar profesorado de educación física. Yo quería ser profe y con el paso del tiempo me di cuenta de que no era lo que yo quería. Después, cuando se enfermó mi vieja tuve un año muy depresivo”, comenzó diciendo Moya.

Angustiado, continuó: “Mi vieja tiene cáncer, desde hace tres años. Yo empecé a agarrar malos hábitos, me dejé de cuidar, dejé de entrenar, hasta que la cabeza me hizo un click y dije ‘Basta’”.

“La que me ayudó muchísimo a salir de todo eso fue mi vieja. Una persona que estaba enferma me estaba ayudando a mí, y me dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’. A mí me golpeó muchísimo porque mi vieja me tuvo a los 17 años. Tiene 46 nos criamos prácticamente juntos. Mi vieja es mi mamá, mi hermana. Es prácticamente todo”.