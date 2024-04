Luego de conocerse que la historia de amor de Cristian Castro e Ingrid Wagner llegó a su fin en menos de un mes, en Mediodía Noticias dieron a conocer los motivos que habrían llegado a este abrupto final.

“Estoy segura de que no me fue infiel, solo que no puedo con tanto. Es muy difícil estar con alguien así, tan famoso. No puedo seguirle el ritmo”, eso que dijo Ingrid sobre Cristian Castro. Informaron en el noticiero de eltrece, según la palabra que les dio a algunos periodistas.

“Ella estaba como muy encomendada a seguirlo porque lo quería acompañar a los recitales”, agregó. Y cerró, con humor, pese al final de esta historia de amor: “No llegó, no se pudo”.

CRISTIAN CASTRO, SEPARADO DE SU NUEVA NOVIA TUCUMANA, INGRID WAGNER

A poco de que Cristian Castro blanquee su nueva historia de amor con Ingrid Wagner en las redes tras su reciente separación de Mariela Sánchez, Majo Martino reveló que el flamante noviazgo con la tucumana no prosperó.

“La producción contactó a Ingrid para preguntarle qué pasó y ella respondió ‘yo puedo hablar maravillas de él, pero no quiero dar notas ni ser mediática’. Y esto se contrapone porque tengo informantes en Tucumán donde me dicen que ella quiere ser la Kim Kardashian tucumana. ¡Le encanta llamar la atención!”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“¿Qué pasó? Una vez que están en convivencia, empieza Cristian Castro con el tema de la mamá, de la mema. Los gases, la cosita. Y de repente las chicas dicen ‘No. Yo puedo hablar maravillas de él, pero esto no funciona’. No quieren contar a la prensa todo esto”, agregó.

Y cerró, tajante: “Y es que la convivencia empieza a haber un poquito de estas cuestiones que decís, este tipo no es para mí. Ella lo dejó. Cuando ya manda al conserje del hotel, saca de la valija la mema para decir, ‘calentame la leche’, ‘traeme la tibia para tomarme la mema’, no. Si no es tibia, no toma la leche”.