Una feroz discusión por celos fue el detonante de la separación de Cristian Castro (49) de Malena Sánchez (42), según admitió la propia cordobesa al explayarse sobre los 45 días de noviazgo.

“Tuvimos una discusión fuerte a lo último porque el vio algo que no era”, reconoció a poco de planificar el casamiento.

En una nota con Intrusos, continuó: “Yo no lo pude sostener porque dije ‘si no está viendo esto’… No era un exnovio mío. Ni siquiera. Enrico es amigo mío de toda la vida y es como mi hermano”.

Cristian Castro y Malena Sánchez.

Entonces, como la empresaria se esforzaba en hablar maravillas del cantante pese a la repentina separación, aclaró: “No hay chaces de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura”.

De hecho, negó haberle manejado las cuentas bancarias y contó que Cristian Castro le exigió que le devuelva todos los regalos que le había hecho: “Dejé todo porque él lo pidió”.

CÓMO FUE LA SUPUESTA ESCENA DE CELOS DE CRISTIAN CASTRO A MALENA SÁNCHEZ

Cuando Laura Ubfal comentó que durante un recital Cristian Castro se violentó y le dijo de todo, Malena Sánchez evadió el asunto y blanqueó: “Yo no me peleé con él en el hotel porque yo me fui antes del show”.

En ese punto, explicó: “Frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022, porque son las historias que arma Icloud, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien que no”.

“¿En qué va a quedar mi futuro? Soy una chica que tengo mucha relación con los hombres porque tengo un negocio inmobiliario. Los negocios los hacen los hombres”, justificó Malena Sánchez su determinación de volver con lo puesto de México y abandonar a Cristian Castro.