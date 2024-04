Juan Pedro Alear es el conductor de De 12 a 14, un noticiero del canal rosarino eltres TV que este jueves decidió romper el silencio y abrir su corazón en vivo acerca de los terribles abusos a los que los sometieron a él y a sus hermanos su padre y su tío durante toda su infancia.

En su relato, Juan Pedro contó que, al igual que él, su hermano y su hermana fueron también víctimas de los abusos a los que los sometieron los dos hombres, y que eso les produjo terribles traumas y problemas de salud a lo largo de su vida.

“Mi padre ha sido violento en todas sus formas, nos aterrorizó a todos los integrantes de mi familia. Mi hermana pensó en quitarse la vida por lo que mi padre le había hecho. Mi padre fue notificado de la denuncia, y al no querer enfrentar lo que había hecho, decidió quitarse la vida. Se suicidó”, contó Aleart.

LA DURA BATALLA JUDICIAL DE JUAN PEDRO ALEART CONTRA SU PADRE Y SU TÍO, A LOS QUE ACUSÓ DE ABUSO

“Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de HIV. Esto le produjo a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”, agregó el periodista.

Sobre su tío, Aleart reveló que “era una persona en la que yo confiaba”. “Fue un padre para mí en muchas ocasiones, se aprovechó del contexto de extrema vulnerabilidad en el que estaba y abusó sexualmente de mí y de mi hermano. Desde los 6 años en adelante”, señaló.

Asimismo, el periodista se manifestó decepcionado por la Justicia. “Cada fallo hasta ahora me ha dejado hecho pedazos. Me he encontrado con abogados penalistas que me han traicionado, otros me han ayudado. Me encontré con desinterés, con falta de comprensión”, señaló, y cerró revelando que, como él, hay 17 casos más que están esperando Justicia.

SI SOS VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL LLAMÁ AL 137