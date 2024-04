La epidemia de dengue mantiene en alerta a la Argentina y la asustadiza reacción de Violeta Urtizberea en el programa de Georgina Barbarossa fue tan solo una muestra de la reactiva conducta que se manifiestan en algunas personas cuando ven un mosquito cerca.

La actriz estaba en A la Barbarossa promocionando el policial El sabor del silencio y hablando de su trabajo teatral en Una casa llena de agua cuando irrumpió en escena un mosquito y se preocupó.

LA REACCIÓN DE VIOLETA URTIZBEREA CUANDO VIO UN MOSQUITO

Violeta: -¡Ay, un mosquito! El dengue, ¡por Dios!

Georgina: -Traeme el aerosol. ¿Te cuidás del dengue? ¿Estás como obsesiva?

Violeta: -Sí, ahora siento que volvió de nuevo. No entiendo. Pensé que me podía relajar y que no tenía que comparar más repelente… Dicen que si te vestís es suficiente, que no penetra en la ropa. Hay como teorías.