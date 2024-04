Barbie Vélez charló con sus seguidores de Instagram mientras se maquillaba y les reveló que lleva todos los días tarde a su hijo Salvador, fruto de su amor con Lucas Rodríguez, al jardín. De hecho, a veces el nene se levanta a las 11 de la mañana y ellos no tienen ningún problema con eso.

“Él va marcando el reloj de la hora en que nos levantamos todos, sobre todo los fines de semana, que es sin alarma. Entonces, estaba en mi quinto sueño, me fijé y eran las 11 de la mañana. Mismo, los días de semana de jardín, él va a la mañana y no le pongo alarma ni nada de eso”, explicó.

“Siento que ya va a tener toda la vida para alarmas y eso. Algo que les dije a las maestras y que hablamos con Lucas es que, cuando se levante, vamos”.

Acto seguido, remarcó que con Lucas tomaron la decisión de que su nene duerma todo lo que quiera y que ya les avisaron a las maestras que así será su rutina. “Siento que ya va a tener toda la vida para alarmas y eso. Algo que les dije a las maestras y que hablamos con Lucas es que, cuando se levante, vamos. Total, es re flexible, no es que sea un jardín de colegio. Siempre se levanta más o menos al mismo horario, 8, 9, no más que eso y no ponerle alarma”, concluyó, relajada.

¿QUÉ HACE BARBIE VÉLEZ CUANDO SU BEBÉ DUERME?

Dedicada al cien por ciento a la crianza de su hijo Salvador, la flamante mamá Barbie Vélez le dio un giro de 180 grados a su rutina, la cual adaptó a las horas de sueño de su bebé con su marido, Lucas Rodríguez.

Solo mientras el pequeño duerme, ella aprovecha para mimarse y retomar algunas de sus actividades favoritas. “En otro capítulo de sacándole el jugo a las horas de sueño de Salva... Me hice las uñas y la rutina de skincare”, contó, cómplice con sus fans.

“En otro capítulo de sacándole el jugo a las horas de sueño de Salva... Me hice las uñas y la rutina de skincare”.

Eso sí, se despidió con una sincera confesión. “No doy más de sueño, pero debo esperar a que se despierte mi hijo para pasarlo a nuestro cuarto, pues se durmió en su cuna”, cerró, visiblemente agotada.