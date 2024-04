Semanas antes de que Ángela Torres y Rusherking lanzaran su primera colaboración, su canción “Mitad”, la versión de que están saliendo tomaba repercusión pública. Si bien ninguno desmintió o confirmó el rumor, los posteos que comparten juntos en redes dejan en evidencia que están en pareja.

Luego de que los chicos remarquen, cada vez que los ve juntos, que están muy contentos y felices, sorprendieron a sus fans al compartir imágenes haciendo “fiaca” en la cama, mientras cantaban juntos una romántica canción de Ed Sheeran, “Perfect”, pero en español.

“Rusher y Ángela desde la cama, nos quieren decir que son solo amigos...”.

“Éramos niños buscando amor”, se lo escucha cantar. “¿Por qué en español?”, le pregunta ella. “Porque esta es mi versión”, le responde él, cantando. “Rusher y Ángela desde la cama, nos quieren decir que son solo amigos...”, cerró Pochi, de Gossipeame, deslizando que, claramente, están saliendo.

QUÉ DIJO ÁNGELA TORRES SOBRE SU ROMANCE CON RUSHERKING, CON QUIEN FILMÓ UN VIDEOCLIP

“No bueno, con Tomi sacamos una canción muy linda, de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York. Se llama Mitad. Es una balada. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”, señaló la joven, como queriendo salirse de la situación en la que la colocó la conductora.

“¿Pero no hay romance? Decime la verdad. Yo no puedo dormir con esta intriga”, insisitió Mirtha. “¡Ay, sí! Me imagino que a la noche pensás en eso (risas). Bueno, nos queremos mucho... Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que...”, dijo, dubitativa acerca de cada palabra.

“Pero lo quiero mucho. Nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho”, dijo Ángela, mientras Catherine Fulop trataba de cubrirla. “¿Por qué no me decís que estás enamorada?”, insistió por tercera vez Mirtha.

“No, bueno, es un montón, Mirtha, estar enamorada y decirlo públicamente, así como así. Palabras tan imponentes como enamoramiento”, señaló Ángela Torres, que dejó así en claro que no quiere títulos todavía sobre el romance que mantiene con Thomas Nicolás Tobar, Rusherking.