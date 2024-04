Si bien está orgullosa de todo el camino recorrido a lo largo de su carrera, Mirtha Legrand recordó lo difícil que fue estar alejada de sus hijos cuando se instaló en España años atrás para filmar una película.

“Yo hice una película en Madrid (España) que se llamó Doña Francisquita y me doblé yo misma, horrible estaba. Era una zarzuela con elenco español. Había un director que vino acá, que trabajó mucho, y yo había hecho una película con él”, comenzó diciendo la conductora de La Noche de Mirtha, el programa que lidera por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Entonces, estaba por filmar esta zarzuela y me llamó. Y bueno, nos fuimos allá con Daniel Tinayre y estuvimos tres meses”, agregó, dejando en claro lo feliz que le hizo haber sido parte de ese desafío.

“Dejé a mis hijos acá y lloraba todos los días porque los extrañaba, era muy chicos, eran chiquitos”, continuó, a corazón abierto. Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro: “Pero fui tan feliz en Madrid, tan feliz. La gente es tan encantadora”.

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ A JIMENA MONTEVERDE AL ESCUCHAR EL MENÚ DE LA NOCHE

Fiel a su sinceridad, Mirtha Legrand escuchó atentamente el menú que Jimena Monteverde preparó para sus invitados de La Noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece, y no dudó en confesar que el plato no era de su agrado.

“Tenemos de entrada unos triangulitos con un queso brie, con una especie de compota de peras. De primer plato, tenemos un solomillo con una trilogía de batatas y calabaza. Y de postre tenemos un flan de coco”, expresó la cocinera.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, la conductora reaccionó rápidamente: “¿De coco? Ah, no me gusta el coco. ¿Qué otra cosa puedo comer?”, indagó. Y la chef ideó un plan B: “¿No te gusta el coco? Ay, no sabía. Ahora vemos qué te hacemos. Un panqueque dulce de leche le podemos hacer”.

“Sí, eso me gusta. Eso me encanta. Ah, me parece que tuvo éxito. ¡El coco afuera!”, cerró Mirtha, entre risas, al ver que el resto de los comensales se sumaban a su pedido de ir por el otro postre.