Yanina Latorre fulminó a la Elizabeth ‘la Negra’ Vernaci en LAM por criticarla: “Ella dice que nosotros no metemos en la pij... de la gente y ella todos los días, a mí incluída, destroza y nos hace mierda, ¿qué hace?”.

“Me odia tanto y me defenestra, soy una hija de puta, una inservible, pero después cuando me ve me chupa el culo y me manda selfies con mi mamá y me dice ‘te amo’”, contó la panelista.

Yanina Latorre en LAM.

Al final, la mamá de Lola Latorre sentenció: “Ella perdió un juicio y tuvo que pedirle disculpas a Jesica Cirio porque le dijo puta y después se hace la feminista, la sorora”.

YANINA LATORRE CONTÓ POR QUÉ NO IRÁ AL PROGRAMA DE STREAMING DE LA NEGRA VERNACI

Tras hacer un descargo en contra de la Negra Vernaci, Yanina Latorre reveló que la invitaron a su programa de streaming en Olga y aseguró que no irá.

“Me acaban de invitar al programa de ella con Diego y le dije no, tengo dignidad. Me quiere usar para que tenga más seguidores, que lo resuelva sola”, lanzó sin filtros.

Entonces, explicó su postura: “Cómo voy a sentarme con una persona que me insulta sin ningún motivo porque tiene prejuicio, yo soy mucho más que ella”.